Rechtbank bepaalt of NVWA nalatig was in fipronilcrisis

De rechtbank in Den Haag buigt zich vandaag over de vraag of de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) nalatig is geweest tijdens de fipronilcrisis in 2017. De pluimveesector verwijt de toezichthouder dat die belangrijke informatie heeft achtergehouden.

In juli 2017 werd in eieren fipronil aangetroffen. De verboden stof was door het bedrijf Chickfriend gebruikt in een bestrijdingsmiddel tegen bloedluis. Honderden boeren hadden gebruikgemaakt van de diensten van het bedrijf.

Veel stallen en dieren werden besmet met fipronil. Op last van de autoriteiten werden duizenden kippen geruimd. Ook werden miljoenen eieren vernietigd en kwam de verkoop van eieren stil te liggen. De schade voor de pluimveehouderij liep in de tientallen miljoenen euro's.

Anonieme meldingen

Een commissie onder leiding van oud-minister Sorgdrager deed in opdracht van het kabinet onderzoek naar de fipronilcrisis. De commissie kwam vorig jaar tot de conclusie dat de NVWA al in 2016 anonieme meldingen kreeg over de illegale praktijken bij Chickfriend.

Volgens voorzitter Hennie de Haan van de Nederlandse Vakbond voor Pluimveehouders is die informatie niet gedeeld met de sector. "Wij zijn niet op de hoogte gesteld. Daardoor hebben we als sector niet de kans gekregen om adequaat te reageren. De NVWA had de sector kunnen helpen om de omvang van de illegale praktijken van Chickfriend te beperken."

Verklaring van schuld

De Haan zegt dat veel boeren dachten dat het bestrijdingsmiddel op basis van etherische olie was. "Ze gingen er daarmee vanuit dat het middel veilig gebruikt kon worden. Pas later werd gezegd dat een levend organisme alleen met een biocide bestreden kan worden."

De pluimveesector wil nu dat de rechtbank gaat bepalen of de NVWA inderdaad nalatig is geweest. "Als er een verklaring van schuld wordt uitgesproken, volgt er nog een traject waarin pluimveehouders schadevergoeding kunnen eisen", legt De Haan uit.