School in Zoetermeer meldt docent met mazelen, GGD betwijfelt dat

GGD Haaglanden betwijfelt of een docent van een middelbare school in Zoetemeer besmet is met mazelen, zoals de onderwijsinstelling meldt. De gezondheidsdienst zegt tegen het AD dat de leerkracht hoogstwaarschijnlijk iets anders heeft.

Het Oranje Nassau College Parkdreef schreef in een brief aan ouders en leerlingen dat een van de docenten mazelen heeft. GGD Haaglanden laat aan de krant weten dat de school erg voortvarend is geweest met dat bericht. "We hebben geen idee wie die diagnose heeft gesteld. Op basis van deze klachten gaan wij er niet van uit dat deze persoon mazelen heeft."

GGD Haaglanden gaat de patiënt onderzoeken om de juiste diagnose te stellen. De school wil niet op de kwestie reageren.

Bij het RIVM staat de teller dit jaar tot nu toe op achttien bevestigde gevallen van mazelen. Over heel vorig jaar waren dat er 24. De toename komt doordat er in landen als Roemenië, Italië en Frankrijk uitbraken van mazelen zijn.