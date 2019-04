Nederlandse verdachten voor rechter om mishandelen Praagse ober

In de Tsjechische hoofdstad Praag begint vandaag de rechtszaak tegen twee Nederlanders die worden verdacht van poging tot moord op een ober in die stad. Zijn mishandeling in april vorig jaar leidde in Nederland en Tsjechi√ę tot grote verontwaardiging.

De broers maakten deel uit van een groep van zeven Nederlandse toeristen die in het centrum van Praag een ober in elkaar sloegen. Het slachtoffer hield ernstige verwondingen over aan de mishandeling, waaronder een gebroken kaak en een gebroken oogkas. Hij lag drie weken in het ziekenhuis en eist een schadevergoeding.

Het incident werd gefilmd: