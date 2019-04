Rechtspraak innoveert, aantal rechtszaken daalt nog steeds

Vorig jaar zijn er opnieuw minder rechtszaken gevoerd. Dat blijkt uit de cijfers in het jaarverslag van de Raad voor de Rechtspraak. De daling is al een paar jaar aan de gang. Volgens de raad stappen steeds minder mensen naar de rechter vanwege de verhoging van de griffierechten, de kosten om een rechtszaak te voeren.

Vorig jaar waren er in Nederland ruim anderhalf miljoen rechtszaken, een afname van 60.000 in vergelijking met het jaar ervoor. De grootste daling is te zien bij het bestuursrecht. Dat komt volgens de Raad voor de Rechtspraak omdat het aantal schuldsaneringen afneemt. Doordat het economisch beter gaat, betalen meer mensen hun rekeningen op tijd.

Financiƫle problemen

De rechtspraak in Nederland wordt per rechtszaak gefinancierd. Nu het aantal zaken steeds verder afneemt kampt de rechtspraak met financiƫle problemen. Er was in 2018 een tekort van 38 miljoen. Ook bezuinigingen en de vertraging in de digitalisering dragen bij aan het tekort.

De rechtspraak voert op dit moment onderhandelingen met de politiek over een ander financieringsmodel. Hierbij zouden bijvoorbeeld onderhoud en gebouwen apart bekostigd worden.

Cultuurverandering

Voorzitter Naves van de Raad voor de Rechtspraak wil zich in de komende jaren hard maken voor een cultuurverandering. "Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat we als rechtspraak mee blijven gaan in het tempo van de maatschappelijke ontwikkelingen."

Naves benadrukt dat er vorig jaar al veel is gebeurd op het gebied van innovatie. Er kwamen bijvoorbeeld wijk- en regelrechters om de rechtspraak dichter bij de burgers te brengen. Volgens de voorzitter dragen deze initiatieven bij aan een duurzame oplossing van problemen. "Tegelijkertijd verlagen ze de drempel door eenvoudige procedures tegen lage kosten aan te bieden", zegt hij.