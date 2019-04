Identiteit IS-gijzelaar vrijgegeven in hoop op teken van leven

Een jaar later werd ze vastgehouden met de Amerikaanse hulpverlener Kayla Mueller (die later omkwam bij gevechten) en enkele jezidi-meisjes, meldden de tieners na hun ontsnapping. Eind vorig jaar zagen ooggetuigen haar aan het werk in een ziekenhuis in een van de laatste resten van het kalifaat.

"Dit was ongelofelijk nieuws", zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. "We hadden mogelijk een locatie, blijkbaar was ze nog in leven en ze deed waar ze voor opgeleid was: medische zorg verlenen in conflictgebied." Het Rode Kruis deelt haar identiteit nu omdat het een precair moment is: de val van het kalifaat kan haar vrijheid betekenen, maar zou ook juist sporen kunnen uitwissen.

Onthoofdingen

IS ontvoerde in totaal zeker 23 westerse hulpverleners en journalisten. Veel daarvan kwamen vrij na onderhandelingen met IS, maar de terreurorganisatie onthoofdde ook gevangenen uit onder meer de VS, Groot-Brittanniƫ, Japan en Frankrijk voor propagandafilms. Het lot van de Britse journalist John Cantlie en de Italiaanse priester Paolo Dall'Oglio werd ook na de val van het kalifaat niet duidelijk.

Akavi's familie bracht eenmalig een oproep naar buiten nu haar naam is gepubliceerd. "We missen Louisa heel erg. We houden van haar, we willen dat ze thuiskomt. Voor haar veiligheid en omdat dit een moeilijke tijd is, vragen we de media onze privacy te respecteren."