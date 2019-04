NOC*NSF krijgt commissie voor integriteitskwesties na affaire-Eurlings

Sportkoepel NOC*NSF stelt een integriteitscommissie in. Die moet onafhankelijk advies geven over ethische kwesties, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving in de Volkskrant.

Aanleiding is onder meer de kwestie rond oud-bestuurslid Camiel Eurlings die zijn ex-vriendin mishandelde. Hij weigerde in eerste instantie op te stappen ondanks de druk die ook NOC*NSF op hem uitoefende. Uiteindelijk legde de oud-minister begin 2018 zijn IOC-lidmaatschap neer, waarmee ook een eind kwam aan zijn bestuursfunctie bij de Nederlandse sportkoepel.

"De zaak-Eurlings en andere situaties uit de afgelopen paar jaar op het terrein van ethiek en integriteit hebben ons geleerd dat wij af en toe behoefte hebben aan advies van buitenaf", zegt NOC*NSF-voorzitter André Bolhuis in de krant. Volgens hem draagt extern advies bij aan een transparantere en meer integere organisatie.

De zogenoemde adviescommissie integriteit en ethiek wordt vanavond door Bolhuis aangekondigd bij een algemene vergadering. Pauline Meurs, hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, wordt de voorzitter.

Wanneer de commissie begint, is nog niet bekend. Eerst moet er worden gezocht naar twee andere leden.