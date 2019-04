'Geen negatief advies over Huawei aan Belgische regering'

De Belgische regering hoeft zich geen zorgen te maken over spionage door de Chinese technologiereus Huawei. Dat zegt het Belgisch Centrum voor Cybersecurity (CCB) in een advies aan premier Michel, meldt De Standaard.

Het CCB concludeert na maanden onderzoek dat er geen concrete aanwijzingen zijn van een dreiging. "Tot op vandaag hebben we geen aanwijzingen die voldoende zijn om van een dreiging vanuit Huawei te kunnen spreken", zegt een woordvoerder in de krant. "Een eindrapport over de kwestie komt er niet, want wij blijven dit voortdurend volgen." Het is nu aan premier Michel om een standpunt over Huawei in te nemen.

Felle kritiek

Het oordeel is saillant, omdat Huawei in Amerika en Europa onder vuur ligt. Het bedrijf wordt al maanden door de Verenigde Staten beschuldigd van spionage.

In Nederland wordt er getwijfeld of er gebruik moet worden gemaakt van de diensten van Huawei bij de aanleg van het mobiele netwerk 5G. Die twijfel veranderde in een volmondig "nee" van VVD, CDA, GroenLinks en D66 na het nieuws dat een Chinees bedrijf voor miljoenen euro's heeft gestolen bij chipfabrikant ASML.

Het Nederlandse onderzoek naar Huawei loopt nog. Naar verwachting komt het kabinet volgende maand met een plan hoe om te gaan met de economische betrekkingen met China en spionage.