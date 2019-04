Leden afgezette regering Sudan opgepakt

De situatie in Sudan is gespannen. Donderdag pleegde het leger een staatsgreep. Na 30 jaar regeren werd president Bashir afgezet en gearresteerd. Hij werd tijdelijk opgevolgd door de minister van Defensie, maar toen de protesten aanhielden, stapte de minister 24 uur later op en kwam er een militaire overgangsregering.

De nieuwe leider, generaal Abdel Fattah Burhan, maakte direct een einde aan de avondklok. Hij beloofde ook dat de gevangenen vrijkomen die sinds het uitroepen van de noodtoestand in februari zijn opgepakt. Ook zei hij dat de militairen binnen twee jaar plaatsmaken voor een burgerregering.

Het is maar de vraag of dat genoeg is voor de Sudanese bevolking. Ze vinden twee jaar veel te lang en zeggen dat ze blijven demonstreren tot de militairen plaatsmaken voor een burgerregering.