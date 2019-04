Moslimhaat en hoop op hindoestaat spelen grote rol bij Indiase verkiezingen

Bij de parlementsverkiezingen in India, die nu gaande zijn, staat zoals altijd de economie hoog op de agenda. Maar dit keer speelt ook het hindoe-nationalisme van regeringspartij BJP een prominente rol. Een van de grootste publiekstrekkers van de partij is Yogi Adityanath, een radicale hindoe-nationalist met zijn eigen militante achterban.

Vorige week bezocht Adityanath, zoals altijd in een oranje gewaad gekleed, het dorp Bisada in de noordelijke deelstaat Uttar Pradesh, waar hij sinds 2017 premier is. Op de eerste rij zat Vishal Rana, die samen met anderen is beschuldigd van het lynchen van een moslim in het dorp in 2015. Het slachtoffer zou een kalfje hebben geslacht en voor radicale hindoes is dat een doodzonde. Zij beschouwen de koe als heiliger dan hun moeder.

Een oogje dichtknijpen

Rana en drie andere verdachten in het publiek, allemaal op borgtocht vrij, juichten enthousiast terwijl Adityanath hun daad in zijn toespraak rechtvaardigde. "Iedereen weet wat er in Bisada is gebeurd", zei hij. "De vorige regering probeerde schaamteloos de sentimenten te onderdrukken. Meteen na onze machtsovername hebben we alle illegale slachthuizen gesloten."

Het slachten van koeien was altijd al verboden in de deelstaat. De regering van Adityanath sloot daarnaast ook de slachthuizen waar buffels en geiten werden geslacht, omdat die de milieuregels zouden overtreden. In zijn toespraak wekte hij de suggestie dat de vorige regering, door slachthuizen zonder vergunning toe te staan, moslims te vriend wilde houden en een oogje dichtkneep bij het illegaal slachten van koeien.