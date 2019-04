Voor het eerst een WK-Fortnite: miljoenen aan prijsgeld, maar gamers zijn kritisch

Veel spelers zijn blij met de enorme prijzenpot die er bij het WK beschikbaar gesteld is door ontwikkelaar Epic Games, maar er is ook veel commentaar van topspelers. Volgens hen is de game nog niet klaar voor zo'n groot toernooi.

"Fortnite is heel groot, maar ook heel jong", legt Pützfeld uit. "Daarom heeft het spel moeite om een balans te vinden tussen de wensen van normale en competitieve spelers."

Epic Games brengt regelmatig grote updates uit. Iedere week verandert het spel daardoor inhoudelijk, of wordt het eiland waarop gespeeld wordt flinke aangepast. Voor de normale gamer houdt dat het spel interessant, maar voor de professionele spelers die zich voorbereiden op toernooien maakt dit het spel ingewikkeld. Dit gebeurt niet bij andere grote spellen die door professionele gamers gespeeld worden.

"Maar dat commentaar heeft ook met de timing van sommige updates van Epic Games te maken. Soms pakken ze dat niet zo slim aan. Bij de Winter Royale, een toernooi dat in december werd gehouden, kwam er bijvoorbeeld een enorm krachtig zwaard in het spel dat alles op zijn kop zette", zegt Pützfeld. "Daar waren de spelers flink pissig over. Want als je één dag van tevoren zoiets groots doorvoert kun je je niet voorbereiden."

Kort na dat evenement is het zwaard weer uit het spel verdwenen, maar nu zijn de grote spelers boos over een ander spelelement: de ballen uit het filmpje hieronder: