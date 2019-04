Acteur Gaston van Erven (75) overleden

Acteur Gaston van Erven is vrijdag in zijn woonplaats Den Haag overleden. Van Erven had rollen op televisie en in het theater. Zo speelde hij lange tijd bij de voorloper van het Nationale Theater de Haagse Comedie.

Bij het grote publiek werd Van Erven vooral bekend van zijn rol in de serie Medisch Centrum West. In deze dramaserie uit de jaren 80 en 90 over een ziekenhuis, speelde hij de sjoemelende ziekenhuisbaas Walter de Bak.