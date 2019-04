Sloop kolencentrale Borssele van start gegaan

Na ruim drie jaar schoonmaken en voorbereiden is de ontmanteling van de kolencentrale in Borssele voorzichtig begonnen. Het duurt nog drie jaar voordat het hele kolenpark is afgebroken.

In november 2015 werd de Zeeuwse kolencentrale uit 1987 gesloten. De centrale in Borssele was een van de vijf oude kolencentrales die volgens het Energieakkoord dicht moesten.

De sloop duurt zo lang omdat het een precieze klus is. "Als de centrale nou op een kale vlakte had gestaan dan was het een ander verhaal geweest", zegt manager Martin Oosterveld tegen Omroep Zeeland. "Maar hij staat vlak naast een kerncentrale en kantoorgebouwen. Veiligheid staat dus voorop."

Omwonenden en bedrijven in de buurt zijn op de hoogte gebracht van de werkzaamheden. In 2022 moet het hele terrein omgetoverd zijn tot een groene wei.

Miljoenenproject

Volgens Oosterveld is voor de 34 hectare grond die vrijkomt gedeeltelijk invulling gevonden. "Op de 14 hectare van het kolenterrein komt een zonnepark", vertelt hij. "Met de 20 hectare die overblijft bij het kerncentraleterrein gebeurt voorlopig niks. Het is bestemd voor klimaatneutrale energieopwekking."

De ontmanteling van de kolencentrale is een groot project, waarvoor energiebedrijf EPZ tientallen miljoenen neer moet leggen. Hoe hoog de kosten precies zijn, is niet duidelijk.