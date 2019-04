Filipijnen: terroristenleider Abu Dar 'de ronselaar' is dood

Het leger van de Filipijnen heeft een van de laatste nog levende kopstukken van een aan IS-gelieerde terreurbeweging in de Filipijnen gedood. Dat bevestigen functionarissen na Amerikaanse dna-testen.

Het lichaam van leider Abu Dar werd gevonden in maart, na gevechten in de provincie Lanao del Sur. De Filipijnen waren al lang naar hem op zoek, onder meer vanwege zijn rol bij de belegering van de zuidelijke stad Marawi. Ruim vijf maanden vocht het Filipijnse leger tegen pro-IS-rebellen. Daarbij kwamen bijna 1200 mensen om het leven.

"Er is een video opgedoken waarin te zien is dat terroristen het plan voor de belegering maakten", legt correspondent Michel Maas uit. "Daarop staan tien mensen. Negen van hen werden door het Filipijnse leger gedood. Alleen Dar kon ontsnappen."

De ronselaar

Abu Dar stond bekend als 'de ronselaar'. "Hij was de man die nieuwe strijders ronselde in de provincie en daar ook heel goed in was", legt correspondent Michel Maas uit. "En dat deed hij ook heel overtuigend, wordt verteld. Hij slaagde er elke keer in om de gelederen van IS aan te vullen."

Dat het zo lang duurde voor definitief werd dat het gevonden lichaam inderdaad van Dar is, komt omdat de Filipijnen zekerheid wilden. "Er werd al snel gezegd dat het om Dar ging, maar in het verleden hebben ze dat al vaker geroepen en toen bleek het iemand anders te zijn." Nu hebben ze door middel van dna-onderzoek uitsluitsel. "Haren van zijn kinderen zijn met de dode man vergeleken."

Wat de dood van Abu Dar betekent voor de toekomst van de terreurbeweging op de Filipijnen, is onduidelijk. "Hij leidde het restant", zegt Maas, "en niemand weet hoe groot dat restant is. In het leger wordt gezegd: nu is het klaar, want dat laatste restje krijgen we ook. Maar er zijn ook andere bronnen, die zeggen dat er al vijf mensen klaarstaan om het over te nemen en IS in leven te houden."