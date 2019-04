Zeldzame schildpad dood in Chinese dierentuin

Het enige bekende vrouwtje van de Yangtze-weekschildpad, een van de meest bedreigde diersoorten ter wereld, is dood. Het meer dan 90 jaar oude dier woonde samen met een mannelijke soortgenoot in de Suzhou-dierentuin in Peking.

De uiterst zeldzame schildpad werd de dag voor haar dood nog kunstmatig geïnsemineerd in de hoop op nageslacht. Volgens een medisch onderzoek was de schildpad op dat moment gezond en verliep de inseminatie vlekkeloos.

De enige twee andere nog levende Yangtze-weekschildpadden wonen in een meer in Vietnam, maar hun geslacht is niet bekend. De dieren komen van oorsprong uit China, waar ze leefden in de rivier de Yangtze en in het Taihu-meer.

Buitenlandse experts onderzoeken de doodsoorzaak van de weekschildpad.