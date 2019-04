Hoe de Kamer in opstand kwam tegen de make-over van het Binnenhof

Ondertussen ligt er, minder dan anderhalf jaar voor de start, nog geen voorontwerp van het project. Deze schets hoe het er in grote lijnen moet gaan uitzien, was aangekondigd in 2017, toen werd het eind 2018 en nu wordt gesproken over "uiterlijk het tweede kwartaal 2019", mogelijk in juni.

Stapje terug

De vertraging komt vooral door de Tweede Kamer, maakte verantwoordelijk staatssecretaris Knops vorige maand duidelijk tijdens een stekelig debat. In de zomer van 2018 was namelijk vanuit het presidium - de dagelijkse leiding van de Tweede Kamer - het signaal gekomen "dat men moeite had met het plan van eisen dat er lag." Knops: "We hebben dus een stapje teruggezet."

Die opmerking viel niet in goede aarde bij Kamerleden en de irritatie was al groot vanwege de vasthoudendheid waarmee de staatssecretaris blijft weigeren informatie te geven over berichten in de media over mogelijke extra kosten.

"Hoe kunnen we dit project nu controleren als we niets te horen krijgen?", vroeg VVD-Kamerlid Middendorp zich tijdens het debat opnieuw af. Hij dringt al maanden aan op duidelijkheid over de mogelijke extra kosten en het budget.