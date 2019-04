Gebouwen Rio de Janeiro storten in door overstroming, minstens zeven doden

In de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn zeker zeven mensen om het leven gekomen nadat twee gebouwen waren ingestort. Ze kwamen onder het puin terecht. Zeker zeventien mensen worden nog vermist.

De gebouwen stortten vrijdag in door de overstromingen waar de stad al de hele week mee kampt. De brandweer verwacht nog mensen levend onder het puin vandaan te halen, omdat er mogelijk luchtbellen zijn ontstaan waardoor ze nog kunnen ademhalen.

Extreme weersomstandigheden

Rio wordt al dagen geteisterd door extreem veel regen. In sommige delen van de stad viel binnen 24 uur meer dan 31 centimeter neerslag. Eerder deze week verdronken negen mensen toen ze werden verrast door het water. Inwoners is gevraagd niet de straat op te gaan.

Het is de derde keer in een half jaar dat Rio de Janeiro en omgeving worden getroffen door hevige regenval. Tien mensen kwamen om het leven bij een landverschuiving door overstromingen in november, twee maanden geleden kwamen zes mensen om bij een zware storm. Volgens de burgemeester is de Braziliaanse stad niet goed voorbereid op extreme weersomstandigheden.

Beelden van eerder deze week laten de ravage in de stad zien: