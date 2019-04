Belangrijk weekend voor de K-popindustrie met records en primeurs

Gisteren verscheen het nieuwe album van de band: Map of the Soul: Persona. De groep begon in 2013 en bestaat uit zeven dansers en zangers. Met hun inmiddels zes uitgebrachte albums, in zowel de Koreaanse als Japanse taal, haalden ze de vijf miljard streams op Spotify binnen.

Zaterdagavond (lokale tijd) is BTS ook te zien in het populaire Amerikaanse televisieprogramma Saturday Night Live, en dat is ook weer een eerste keer: het programma heeft nooit eerder een podium gegeven aan een K-popband. Wel deed de artiest Psy in 2012 mee met een sketch over zijn nummer Gagnam Style.

Het vorige record van de meeste views op YouTube in 24 uur is nog van vorige week. Toen kreeg een andere K-popband (girlgroup Blackpink) 56 miljoen views binnen een dag voor hun nummer Kill This Love.

De meiden van Blackpink gaven gisteren hun eerste volledige concert in Amerika op het populaire festival Coachella. Het was de eerste keer dat een vrouwelijke K-popband daar optrad.