Arrestaties in Rotterdam na onrust om gemaskerde mannen met wapens

In Rotterdam zijn vanavond acht mannen aangehouden voor wapen- en vuurwerkbezit. De mannen werden gearresteerd nadat de politie meerdere telefoontjes van bezorgde buurtbewoners had gekregen over een grote groep mannen met bivakmutsen en wapens bij de Olympiaweg. De groep mannen was naar eigen zeggen een videoclip aan het opnemen.

De vuurwapens, waaronder een kalasjnikov, bleken nep. "Er bestaat werkelijk geen een geldige reden om in deze setting over straat te gaan. Niet in een drukke wijk zoals zaterdagavond in Rotterdam-Zuid waar Feyenoord speelde, ook niet in een rustig straatje en zelfs niet in een parkje", schrijft de politie in een bericht.

Van de twintig mannen van de groep werd een man aangehouden omdat hij geen identiteitsbewijs kon tonen, twee anderen hadden vuurwerk bij zich, een vierde man toonde een mes, en de anderen hadden de nepwapens bij zich.

De groep wilde naar eigen zeggen de nepwapens, de bivakmutsen en het vuurwerk gebruiken voor het opnemen van een videoclip voor een rapnummer. Daar doet de politie nu onderzoek naar.