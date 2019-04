FIFA-baas Infantino is racisme beu: staak voetbalwedstrijd bij discriminatie

In de nasleep van een aantal racistische incidenten in het profvoetbal, heeft de voorzitter van wereldvoetbalbond FIFA, Gianni Infantino, zich uitgesproken tegen racisme. In een verklaring wijst hij scheidsrechters erop dat zij het staken van wedstrijden niet moeten schuwen. "Dit soort gedrag moet hard worden bestraft."

Gisteren werd de wedstrijd tussen Dijon en Amiens in de hoogste Franse klasse tijdelijk onderbroken wegens racistisch gedrag van fans van thuisclub Dijon. Amiens-verdediger Prince Désir Gouano kreeg apengeluiden naar zijn hoofd geslingerd en verzocht om een korte pauze. Daar werd vijf minuten gehoor aan gegeven.

Infantino verwijst in zijn verklaring naar dit incident. Ook noemt hij Kalidou Koulibaly (Napoli), Raheem Sterling (Manchester City), Danny Rose (Tottenham Hotspur), die allemaal recentelijk zijn gediscrimineerd door fans van tegenstanders.

De FIFA-baas vraagt voetbalbonden, organisaties, clubs en scheidsrechters de zogeheten driestapsprocedure tegen racisme na te leven. Daarbij wordt een wedstrijd eerst stilgelegd en krijgt het publiek het verzoek te stoppen met hun racistische gedrag; daarna kan een wedstrijd worden geschorst tot het gedrag stopt; vervolgens kan een wedstrijd helemaal worden gestaakt.

"We garanderen onze leden volledige steun bij deze uitdaging", schrijft Infantino. "We zullen niet aarzelen alles in het werk te stellen om racisme en elke andere vorm van discriminatie uit te roeien in het voetbal, op elk niveau, overal ter wereld."