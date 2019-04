Politie Londen opent vuur op auto bij ambassade Oekraïne

Een onbekende man is vanmorgen rond 10.00 uur lokale tijd met een auto op de auto van de Oekraïense ambassadeur in Londen ingereden. De ambassadeur zat er niet in.

Kort na het incident reed de politie de verdachte klem. Hij weigerde uit te stappen en ramde de auto van de ambassadeur nogmaals. De politie opende daarop het vuur.

Nadat een ruit van de auto was ingeslagen, kon de politie de man aanhouden. Zijn identiteit en motief zijn nog niet bekendgemaakt.