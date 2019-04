Drie mogelijke plofkrakers gepakt bij Duiven

Drie mogelijke plofkrakers zijn gisteren aangehouden in de buurt van een tankstation bij Duiven, heeft de politie bekendgemaakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een plofkraak, een vorm van diefstal waarbij een pinautomaat wordt opgeblazen.

Het is de tweede plofkraakvangst dit weekend. Gisteren zijn ook vier Nederlanders opgepakt in het Duitse Noordrijn-Westfalen voor het plegen van zeker acht plofkraken in Duitsland. De politie betrapte hen op heterdaad bij een bank in Heiligenhaus.

De mannen bij Duiven, twee Utrechters van 18 en 21 en een 22-jarige uit IJsselstein, vielen op omdat zij in een huurauto reden die al eerder door verdachte omstandigheden was opgevallen. Bij een controle vonden agenten spullen die gebruikt kunnen worden bij een plofkraak, waaronder een gasfles.

In de sloot

De verdachten vluchtten de omliggende weilanden in. De politie hield hen na een korte achtervolging aan. Een van de mannen lag in de sloot en werd door een politiehond gevonden.

Het aantal plofkraken neemt al jaren af. Vorig jaar waren er 42, drie keer minder dan in 2012. Wel worden de explosieven die erbij worden gebruikt steeds zwaarder. Dat levert grote risico's voor omwonenden van pinautomaten.