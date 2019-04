Uitslaande brand in Rotterdam, man springt uit raam

In een woning in Rotterdam is kort brand geweest. Het vuur was verspreid over meerdere verdiepingen.

Volgens de brandweer begon de brand op de tweede verdieping, waarna de vlammen zijn overgeslagen naar de verdieping erboven en de zolder.

De brandweer zegt dat er een man uit het raam is gesprongen. Het slachtoffer is volgens RTV Rijnmond zwaargewond. Na reanimatie is hij naar het ziekenhuis gebracht.

Twee andere slachtoffers worden volgens de regionale omroep nagekeken door ambulancepersoneel. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn.