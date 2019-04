Britse politici willen uitlevering Assange aan Zweden, niet VS

Ruim 70 Britse parlementariƫrs willen dat WikiLeaks-oprichter Julian Assange wordt uitgeleverd aan Zweden, en niet aan de Verenigde Staten. Dat schrijven ze in een brief aan minister Sajid Javid van Binnenlandse Zaken.

Assange (47) werd donderdag in Londen opgepakt in de ambassade van Ecuador, waar hij zich al zeven jaar schuilhield. De man achter klokkenluiderswebsite WikiLeaks nam in 2012 zijn toevlucht tot deze ambassade om uitlevering te voorkomen aan Zweden, waar hij werd verdacht van verkrachting en seksueel misbruik.

Het Openbaar Ministerie in Zweden sloot de zaak twee jaar geleden, maar overweegt die nu te heropenen.

Amerikaans verzoek

De Verenigde Staten dienden na de arrestatie afgelopen donderdag ook meteen een uitleveringsverzoek in. De Amerikaanse autoriteiten beschuldigen Assange onder meer van een poging tot hacken van het computernetwerk van het Pentagon. De VS is al langer naar hem op zoek vanwege het lekken van Amerikaanse staatsgeheimen via WikiLeaks.

De Britse parlementariƫrs willen niet dat deze beschuldigingen het Zweedse strafrechtelijk onderzoek naar seksueel misbruik overschaduwen. Ze benadrukken dat Assange nog niet schuldig is bevonden, maar vinden dat hij verantwoording moet afleggen voor de rechter in Zweden.

Minister beslist

Verzoeken tot uitlevering worden in principe afgehandeld door de rechter, waarbij het ministerie van Binnenlandse Zaken verschillende argumenten kan aandragen ter overweging.

Maar als ook Zweden een uitleveringsverzoek indient, kan de minister beslissen welke van de twee voorrang krijgt, zegt een advocaat tegen de BBC. Hij kan daarbij kijken welk verzoek er eerder lag en hoe zwaar de aanklachten zijn.

In 2012 blokkeerde Theresa May, toen minister van Binnenlandse Zaken, de uitlevering van een Britse hacker aan de VS. Ze wees het Amerikaanse verzoek af omdat de hacker aan het syndroom van Asperger leed en ze bang was dat hij zelfmoord zou plegen.

Voorwendsel

Assange staat op 2 mei voor de rechter in verband met zijn mogelijke uitlevering aan de VS. Hij heeft in het verleden gezegd dat de Zweedse zaak tegen hem een voorwendsel was. Hij vreesde dat Zweden hem zou uitleveren aan de VS. De klokkenluider spreekt alle aantijgingen van seksueel misbruik tegen.

Het proces van zijn uitlevering duurt waarschijnlijk nog maanden.