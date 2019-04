Vietnamese dader moord Kim Jong-nam komt vrij

De vrouw wist niet dat ze Kim om het leven bracht. Haar opdrachtgevers hadden haar verteld dat ze Kim Jong-nam in de maling wilden nemen voor een tv-programma met een verborgen camera.

Volgens Zuid-Korea en de VS waren de opdrachtgevers geheimagenten van Noord-Korea. Kim zou zijn vermoord omdat hij zich kritisch had uitgelaten over het regime van zijn broer. Kort na de moord verlieten vier Noord-Koreaanse verdachten Maleisië. Noord-Korea ontkent elke betrokkenheid bij de moord.

Vorige maand werd in Indonesië onverwacht de Indonesische medeverdachte Siti Aisyah vrijgelaten. De reden was dat Maleisië plotseling de aanklachten tegen haar had laten vallen.