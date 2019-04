In tien jaar niet zo weinig koperdiefstal op spoor

Het aantal gevallen van koperdiefstallen op het spoor is vorig jaar gedaald tot 92. In 2017 waren dat er nog 130. Met de daling is het laagste cijfer in tien jaar bereikt, zegt ProRail.

De spoorbeheerder heeft de afgelopen jaren een reeks aan maatregelen genomen om het probleem aan te pakken. Zo zijn er langs het spoor hekken en camera's met bewegingsmelders geplaatst en wordt er 's nachts door beveiligers gepatrouilleerd. Verder vervangt ProRail waar mogelijk koper door aluminium, dat veel minder waard is.

ProRail is tevreden over de resultaten van de aanpak. Diefstal van koper aan seinen en wissels leverde in 2012 een schadepost van 3 miljoen euro op. Vorig jaar kostte het herstellen van de schade ruim 500.000 euro.

De daling is ook in het belang van passagiers; het aantal vertraagde treinen als gevolg van koperdiefstal daalde van 1412 in 2017 naar 545 vorig jaar.