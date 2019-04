Wetenschappers: te snel verslavende pijnstillers na operatie

Vergeleken met de VS, Canada en Australië is er in Nederland relatief goed toezicht op het gebruik van verslavende pijnstillers, zegt Hollmann. "Maar er zijn duidelijk wel maatregelen nodig vanuit de medische wereld, zoals minister Bruins al zei. Want er zijn nog te veel patiënten die met een voorraad opioïden naar huis worden gestuurd. Ze krijgen soms ook te makkelijk herhaalrecepten, zonder dat er enige indicatie is dat dat noodzakelijk is."

Volgens de hoogleraar moet er veel kritischer worden gekeken naar hoeveel pijnstillers iemand daadwerkelijk nodig heeft. Ook adviseert hij het gebruik van een combinatie van pijnstillers met verschillende werkingsmechanismen, zoals paracetamol of ibuprofen.

Helemaal stoppen dan?

Een verbod op opioïden is volgen Hollmann niet wenselijk; het middel werkt in bepaalde gevallen juist goed als medicijn. De crux van het probleem is volgens hem dat deze pijnstillers nu te snel worden verstrekt.

Jaarlijks krijgen een miljoen Nederlanders opioïden voorgeschreven, zo werd vorige week bekend. Het aantal langdurige gebruikers is in acht jaar tijd met zestig procent gestegen tot ruim 200.000 in 2017.