Sissy-Boy overgenomen door eigenaar Sacha en Manfield

Het failliete kledingbedrijf Sissy-Boy is overgenomen door de Termeer Groep, onder meer eigenaar van de schoenenwinkels Sacha en Manfield. Het doel is zoveel mogelijk banen en winkels te behouden, schrijft de Termeer Groep in een persbericht, waarin verder geen details staan.

De curatoren van Sissy-Boy hebben tegen het persbureau ANP gezegd dat de Termeer Groep de winkels in Nederland wil voortzetten en circa 80 procent van het winkelpersoneel een arbeidsovereenkomst wil aanbieden, met ingang van 1 mei. Naar de vestigingen in Belgiƫ wordt nog gekeken.

Sissy-Boy heeft 45 winkels in Nederland, Belgiƫ en Luxemburg. Het in 1982 opgerichte bedrijf ging deze week failliet, nadat de verkopen eind vorig jaar ernstig waren tegengevallen.

De Termeer Groep zegt dat Sissy-Boy opnieuw onderdeel wordt van een familiebedrijf, zoals het ooit begonnen is. "We willen de kracht en de potentie die in het merk zitten opnieuw de juiste voedingsbodem bieden."