'Drie op tien chronische lymepatiënten denkt (soms) aan zelfdoding'

Veel chronische lymepatiënten ervaren de kwaliteit van hun leven als erbarmelijk, meldt het AD op basis van de eerste Nederlandse Lyme Monitor. Drie op de tien chronische patiënten heeft de afgelopen maand in meer of mindere mate gedacht aan zelfdoding.

De monitor is gebaseerd op een enquête onder bijna 1700 volgers van de Lymevereniging. Volgens de krant dacht 4 procent van hen in de maand voor het invullen vaak om een eind aan zijn of haar leven te maken. Zeker 7 procent dacht er geregeld over na, en 19 procent dacht 'een enkele keer' aan zelfdoding. Om deze cijfers te vergelijken: in Nederland dacht 8,3 van de volwassenen ooit aan zelfdoding.

De ziekte van Lyme kan ontstaan na een beet van een teek. Per jaar lopen ongeveer 25.000 Nederlanders die ziekte op. Van die patiënten blijft ongeveer 10 procent klachten houden, zoals gewrichtspijn en vermoeidheid.