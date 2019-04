Miljoenen wipstoeltjes teruggehaald in VS na tientallen sterfgevallen

Het wipstoeltje Rock 'n Play van Fisher Price mag niet meer verkocht worden in de Verenigde Staten. Onderzoek brengt het product in verband met de dood van dertig baby's in de afgelopen tien jaar. De Amerikaanse consumentenwaakhond CPSC heeft samen met Fisher Price de ongeveer 5 miljoen verkochte wipstoeltjes teruggeroepen.

"Ik vraag ouders om meteen te stoppen met het gebruiken van dit product", zegt een woordvoerder van CPSC. Consumenten kunnen de wipstoel, die wordt gebruikt om baby's in slaap te krijgen, terugsturen naar Fisher Price en krijgen dan hun geld terug of een kortingsbon. Het besluit komt een week nadat er een waarschuwing over het product was afgegeven in de VS.

De CPSC zegt dat er sinds 2009 zeker dertig kinderen zijn overleden door het product. Ze vielen bijvoorbeeld voorover uit het stoeltje omdat ze niet vastzaten of draaiden in de stoel op hun buik. Meerdere baby's zouden zo zijn gestikt.

Veiligheid

Fisher Price betreurt de situatie. "Met deze acties willen we ouders wereldwijd laten weten dat veiligheid altijd een belangrijk onderdeel is van onze missie", zegt directeur Chuck Scothon. De wipstoeltjes werden sinds 2009 in de VS verkocht voor 40 tot 149 dollar.

Het is onduidelijk of de wipstoeltjes in Nederland worden verkocht. Ze staan in ieder geval niet op de website van Fisher Price. Wel is de wipstoel op tweedehandswebsites als Marktplaats te vinden.