Tijdelijke machthebber Sudan zwicht na een dag voor protesten en treedt terug

In Sudan is een machtsvacuüm ontstaan nu minister van Defensie Ibn Ouf, die een dag leiding gaf aan het land na het afzetten van president Bashir, is teruggetreden. Ouf zwicht daarmee voor de volksprotesten die na het vertrek van Bashir aanhouden. Hij heeft luitenant-generaal Burhan aangesteld als zijn opvolger.

"Er is op dit moment helemaal geen leiding in Sudan", zegt correspondent Bram Vermeulen in Nieuwsuur. "Dat heeft alles te maken met de protesten die gewoon doorgaan. Mensen zeggen: 'We hebben dertig jaar een man gehad in een uniform en wat krijgen we ervoor in de plaats? Een andere man in een uniform'."

Volgens Vermeulen verraadt het opstappen van Ouf dat na dertig jaar dictatuur onder Bashir een machtsvacuüm is overgebleven. "Mensen willen geen militair regime meer, maar degenen die nu nog aan touwtjes trekken zijn allemaal van de veiligheidsdienst of militaire inlichtingendienst."