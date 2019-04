De eerste honderd dagen van Bolsonaro: 'Het is nu tijd voor actie'

"Mijn vader is geboren in Nederland en kwam als kind naar Brazilië. Thuis sprak ik Nederlands met hem en met mijn oma", vertelt Van Hattem. Hij is bezig met zijn eerste ambtstermijn als lid van het Huis van Afgevaardigden, vergelijkbaar met de Tweede Kamer in Nederland. Niemand in zijn deelstaat Rio Grande do Sul kreeg zoveel stemmen als hij.

Van Hattem is fractievoorzitter van de liberaal-conservatieve 'Nieuwe Partij' (Partido Novo). Hij is een van de ongeveer honderd nieuwkomers in het parlement, dat uit 513 leden bestaat. Hij geeft toe dat het parlement nog niet optimaal functioneert. "Het kan veel beter, het is een beetje een strijd tussen oude en nieuwe politiek. Waar we eigenlijk naar moeten streven is gewoon goede politiek. En die is nog een beetje moeilijk te vinden hier in het parlement."