Millennials en oud-V&D'ers vinden weg naar Hudson's Bay niet

De winkels hadden millennials moeten aantrekken, jonge klanten op zoek naar inspiratie voor bijvoorbeeld de inrichting van hun huis of kledingkast. Maar daarin lijkt Hudson's Bay in Nederland niet veel succes te hebben. Volgens een Duits zakenblad staat de winkelketen er hier zo slecht voor, dat de kans op een sluiting of faillissement groot is.

Niet heel verrassend, vindt retaildeskundige Kitty Koelemeijer. "De prijs is niet goed en het assortiment is niet goed." Volgens Koelemeijer heeft Hudson's Bay Nederland bovendien twee belangrijke doelgroepen niet voldoende bediend: het oude V&D-publiek en jonge bezoekers uit de millennial-generatie.

Millennials

Om met die laatste groep te beginnen: al vanaf het begin was duidelijk dat Hudson's Bay een band wilde opbouwen met een jong publiek. Niet voor niets zette de warenhuisketen twee jaar geleden populaire jonge YouTubers en Instagrammers in om personeel te werven. Het bedrijf was op zoek naar "millennial minded" mensen.

Zo promootten presentatoren Tim Hofman en Geraldine Kemper de 1800 vacatures van Hudson's Bay Nederland op sociale media. Ook rapper Akwasi en vlogger Teske de Schepper werden ingeschakeld: