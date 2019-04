Amsterdamse hockeyclub waarschuwt leden: 'Fiets niet alleen'

Een Amsterdamse hockeyclub waarschuwt jeugdspelers om niet alleen van en naar de club te fietsen. Op de website van Athena staat dat de laatste tijd jonge leden zijn lastiggevallen, bedreigd en in een geval zelfs beroofd.

In het bericht staat dat het belangrijk is dat kinderen zoveel mogelijk in groepjes fietsen. Ook worden ouders opgeroepen om met hun kinderen mee te gaan en het wordt afgeraden om kostbaarheden als telefoons en dure jassen mee te nemen naar de training, schrijft NH Nieuws.

Vaste prik

De voorzitter van hockeyclub Athena in Amsterdam Oost zegt tegen Het Parool dat berovingen vaker voorkomen, vooral in oktober. "Het is vaste prik: we waarschuwen ouders en wachten tot het november, december wordt, dan houdt het weer op. Daarom schrokken we van de beroving afgelopen woensdag, op klaarlichte dag."

De overval is volgens de voorzitter gepleegd door een groepje jongens van een jaar of vijftien. Drie jonge hockeyers werden met een taser bedreigd. Hij hoopt dat de gemeente ingrijpt en camera's langs de lange, slecht verlichte weg richting het sportpark Voorland/Middenmeer zet.