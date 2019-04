Geest gaat niet meer in de fles in Algerije, weer honderdduizenden de straat op

In Algerije is voor de achtste achtereenvolgende vrijdag gedemonstreerd voor het vertrek van de heersende elite. Tien dagen geleden trad president Bouteflika af onder druk van de aanhoudende betogingen, maar duidelijk is dat dat voor veel mensen niet genoeg is.

De belofte van de interim-regering dat er op 4 juli verkiezingen worden gehouden volstaat niet om de geest weer in de fles te krijgen. De protesten, die eind februari uitbraken, blijven massaal: er zijn geen officiële cijfers van het aantal demonstranten, maar verslaggevers van persbureau Reuters schatten dat het er vandaag alleen al in de hoofdstad Algiers honderdduizenden waren.

Met vlaggen en spandoeken gingen ze de straten op: