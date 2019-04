Zwitserland wil af van noodvoorraad koffie

Zwitserland wil vanaf eind 2022 zijn noodvoorraad aan koffie afbouwen. Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog begon het land met het aanleggen van enorme oorlogsreserves. Het land sloeg niet alleen enorme hoeveelheden koffie op, maar ook suiker, rijst, olie en dierenvoeding.

Inmiddels ligt er ruim 15.000 ton koffie opgeslagen: genoeg om alle 8,5 miljoen Zwitsers drie maanden te kunnen voorzien, mocht er een oorlog of een epidemie uitbreken of een andere ramp het land treffen.

De bedrijven die nu nog een verplichte voorraad koffie opslaan mogen na 2022 zelf bepalen wat ze met de voorraden gaan doen.

Tegengeprutteld

Zwitserland is er namelijk niet meer van overtuigd dat koffie een eerste levensbehoefte is. Koffie hoort niet bij de eerste levensbehoeften, oordeelt de overheid nu. Vandaar dat de regering koffie uit de noodvoorraden wil halen.

Toch wordt er ook tegengeprutteld. Volgens Réservesuisses, de organisatie die verantwoordelijk is voor de noodvoorraad, zitten in koffie veel antioxidanten en vitaminen die een beschermende werking tegen ziekten hebben. Alleen daarom al moet koffie onderdeel blijven van de Zwitserse noodvoorraden, meent de organisatie. In november volgt waarschijnlijk een definitief besluit over de strategische koffievoorraad.