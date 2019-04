Duizenden kilo's shoarmavlees in beslag genomen in Amsterdam

Bij een bedrijf in het Westelijk Havengebied in Amsterdam heeft de politie samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) deze week een grote hoeveelheid shoarmavlees in beslag genomen. Het vlees bleek van zo'n slechte kwaliteit dat het niet meer eetbaar was, meldt NH Nieuws.

In het gemengde bedrijfspand werden nog meer strafbare feiten geconstateerd. Zo waren er bij een wasserij mensen zonder arbeidscontract aan het werk en bleek bij een garagebedrijf sprake van bodem- en watervervuiling.

Vlakbij het pand vond de politie ook nog een wietplantage. Er werd dertien kilo hennep in beslag genomen. Ook werd zwaar vuurwerk aangetroffen. Drie mensen zijn aangehouden.