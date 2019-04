Zes verdachten Telegraaf-aanslag blijven vastzitten

Zes van de zeven mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij de aanslag op het Telegraaf-gebouw in juni vorig jaar, blijven voorlopig vastzitten. De zevende is door de rechter-commissaris onder voorwaarden vrijgelaten. Hij blijf nog wel verdachte in de zaak.

De zeven komen allen uit Amsterdam. Ze hebben volgens het Openbaar Ministerie verschillende rollen gespeeld bij het plegen van de aanslag. Zo worden sommigen ervan verdacht dat ze het bestelbusje hebben gestolen dat met hoge snelheid inreed op het Telegraaf-pand in Amsterdam. Anderen worden verdacht van betrokkenheid bij de aanslag zelf en betrokkenheid bij het in brand steken van een auto in Amsterdam-Noord, die mogelijk is gebruikt als vluchtauto.

De mannen werden begin deze week opgepakt bij invallen in Amsterdam, Utrecht en Den Haag: