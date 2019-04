Nederlandse plofkrakers op heterdaad betrapt in Duitsland

In Noordrijn-Westfalen zijn vier Nederlanders opgepakt voor het plegen van zeker acht plofkraken in Duitsland. Twee van de mannen werden op heterdaad betrapt toen ze een bank in Heiligenhaus in het Ruhrgebied waren binnengedrongen.

De verdachten zijn tussen de 19 en 22 jaar oud. Bronnen rond het onderzoek melden aan RTV Utrecht dat drie van hen uit Utrecht komen.

De groep werd al een tijd lang in de gaten gehouden door zowel de Duitse als de Nederlandse politie. Toen ze gisteren de grens over gingen werden ze gevolgd door speciale eenheden van de politie en een helikopter.

Heterdaad

Twee van de mannen bleven wachten bij een fastfoodrestaurant in de stad Ratingen. De twee anderen reden door naar het bankgebouw. Daar sloegen ze met een hamer de deur in. Ze waren bezig om de geldautomaten met gas te vullen voor de plofkraak toen ze werden opgepakt. De twee handlangers werden niet veel later aangehouden.

Het Duitse Openbaar Ministerie meldt dat de woningen van de verdachten door de Nederlandse politie worden doorzocht.