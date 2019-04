Comedy Central onder vuur van alcoholbranche om 'Drunk History'

Volgens de stichting overwegen bijna alle alcoholmerken om te stoppen met het adverteren op de zender. Grolsch heeft dat besluit al genomen, op basis van reclamespotjes en uitzendingen van de Amerikaanse versie. De bierproducent zegt te snappen dat het programma grappig bedoeld is, maar het staat haaks op het tegengaan van te veel alcohol drinken.

Heineken keurt het programma ook af. "Met dit programma wordt het signaal afgegeven dat overmatig alcoholmisbruik grappig is en dat is het simpelweg niet. Alhoewel wij het belang inzien van het vertellen van onze vaderlandse geschiedenis, vinden wij dat dit ook op een nuchtere manier zou moeten kunnen", zegt een woordvoerder van Heineken.

Het bedrijf hoopt dat de zender tot inzicht komt en het format aanpast. Anders overweegt Heineken verdere maatregelen te nemen.

Oh Oh Cherso

Eerder had de STIVA kritiek op Oh Oh Cherso en Oh Oh Daar Gaan We Weer, die werden uitgezonden op RTL. Uiteindelijk zijn toen bepaalde scènes en commentaren eruit gehaald volgens De Wolf.

Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP) is het met STIVA eens. STAP vindt dat het programma het slechte voorbeeld geeft. Ook kan het programma volgens de directeur van STAP confronterend zijn voor mensen die met alcoholproblematiek te maken hebben gehad.

Comedy Central heeft nog niet gereageerd. De directeur van STIVA wil graag met Comedy Central om tafel, maar de zender heeft nog geen contact met hen opgenomen. De eerste aflevering van het programma wordt maandag uitgezonden.