Politie Utrecht geeft foto vrij van onbekende Chinese jongen

Na een gesprek met behulp van een Chinese tolk kwam de politie erachter dat de jongen op zoek is naar zijn vader en al lang rondzwerft. Wie zijn familie is of waar hij vandaan komt, is volstrekt onduidelijk. Hij had alleen een rugzak met kleding bij zich en geen identiteitspapieren.

Om privacyoverwegingen gaf de politie in eerste instantie alleen een foto van zijn rugzak vrij, maar dat leverde maar twee, weinig bruikbare, tips op. Daarom is nu besloten om toch een foto van de jongen te verspreiden.