Doodrijder 19-jarige Hilversumse: ik reed veel te hard, maar het was geen race

De vader en zoon uit Loosdrecht die zijn veroordeeld voor het doodrijden van de 19-jarige Fleur Balkestein uit Hilversum, nemen de volledige verantwoordelijkheid op zich. Dat meldt NH Nieuws. Walter en Casper van W. legden vandaag in hoger beroep een emotionele verklaring af voor het gerechtshof in Leeuwarden. Eerder ontkenden zij nog dat ze te hard hadden gereden.

Op 16 maart 2016 reden beide mannen met een slok op in twee auto's met hoge snelheid over de smalle Nieuw-Loosdrechtsedijk. Daarbij werd een snelheid van wel 167 kilometer per uur gehaald. Volgens de rechter hielden ze een straatrace. De Porsche van de vader botste vol op de auto van een vrouw, die van een oprit kwam. Ze overleed twee weken later aan haar verwondingen.

Het was de eerste keer dat vader en zoon emotie toonden. "Het is mijn schuld dat mevrouw Balkestein is overleden. Ik wil mijn oprechte excuses aanbieden aan de familie. Er is geen moment dat ik er niet aan denk. Het spijt mij uit het diepst van mijn hart", zegt vader Walter. De zoon zegt dat hij altijd aan de overleden vrouw denkt.

Hoger beroep

De rechtbank veroordeelde Walter van W. tot vier jaar cel voor het doodrijden van de 19-jarige, waar vijf jaar was geëist. Zijn zoon kreeg een werkstraf van 100 uur, waar het Openbaar Ministerie (OM) drie jaar had geëist. Zowel de beide mannen als het Openbaar Ministerie gingen in hoger beroep.

Voor het gerechtshof in Leeuwarden eiste het OM gevangenisstraffen van vier en één jaar tegen de 56-jarige vader en zijn 35-jarige zoon. Ook vindt het OM een rijontzegging van vijf en drie jaar terecht.