Gestolen album van Dio was bijna klaar: 'Het is echt zwaar klote'

Het nieuwe album van rapper Dio loopt door diefstal van zijn laptop waarschijnlijk twee maanden vertraging op. "Dat is echt zwaar klote, want ik zat in het eindstadium van het album", zegt hij.

Criminelen stalen woensdagavond een laptop uit zijn auto met daarop het nieuwe album dat nog moet uitkomen. Hij was met vrienden naar een concert in de Ziggo Dome en toen hij terugkwam bij de parkeergarage bleek dat zijn (geblindeerde) achterruit was ingeslagen.

Dio, bij het grote publiek bekend van nummers Dom, lomp & famous, Tijdmachine en Baby zegt dat hij van ongeveer de helft van de muziek back-ups heeft, en dus veel opnieuw zal moeten opnemen. "Ik moet proberen om ze te reconstrueren, voor zover dat kan.