Ruim een eeuw sport en de Oranjes: Willem-Alexander spant de kroon

'Juichkoning' is hoe de koning vaak wordt genoemd en dat is niet voor niets: Willem-Alexander is een groot sportliefhebber. Dat de Koningsspelen - vandaag de zevende editie - sinds zijn inhuldiging een traditie zijn geworden, is geen verrassing. Sport en de Oranjes zijn anno 2019 onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar dat is niet altijd zo geweest.

"De brede interesse voor sport van de Oranjes begon pas na de dood van Willem III in de 19e eeuw", stelt sporthistoricus Jurryt van de Vooren. Wilhelmina, op dat moment pas tien jaar oud, moet haar vader opvolgen. Die had er met zijn manier van regeren voor gezorgd dat de Oranjes niet populair waren bij het volk. "En dat is nog zacht gezegd", vindt Van de Vooren. "Willem III werd door zijn wreedheden ook wel gekke Willem of koning Gorilla genoemd."

'Sport verbroedert'

In de acht jaar dat koningin Emma Wilhelmina voorbereidde op haar functie - zij moest hiervoor 18 jaar zijn - probeerde ze er alles aan te doen om de verbinding met het volk te vergroten. En sport was hier een goed middel voor. "Sport verbroedert, dat is een van de belangrijkste redenen dat een koningshuislid hier aandacht aan besteedt", zegt NOS-koningshuisverslaggever Kysia Hekster.

"Het meest opvallend is de aandacht die er was voor schaatsen", zegt Van de Vooren. "Altijd als het vroor, gingen de koninginnen zelf het ijs op. Beelden hiervan werden internationaal bekend en riepen verontwaardiging op." Een koningin die zelf de schaatsen aantrok, dat was ongekend.