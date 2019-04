Noodlijdend Jet Airways annuleert vluchten van en naar Schiphol

Jet Airways heeft alle vluchten geschrapt die voor vandaag gepland stonden van en naar Schiphol. Ook gaan een paar vluchten de komende dagen niet door. Jet Airways is de Indiase partnermaatschappij van KLM en verkeert al maandenlang in financiële problemen. Het bedrijf zegt in een verklaring de vluchten te annuleren vanwege 'operationele redenen'.

De maatschappij vliegt vanaf Schiphol naar meerdere bestemmingen in India en van en naar de Canadese stad Toronto. Reizigers die via KLM zo'n bestemming boeken, kunnen op de passagierslijst van een Jet Airways-vlucht staan. KLM zegt er alles aan te doen gedupeerde reizigers over te boeken op een andere vlucht.

Grote schuld

Jet Airways is de tweede maatschappij van India en heeft meer dan een miljard dollar schuld. De afgelopen tijd annuleerde het bedrijf al meer vluchten. Ook de vluchten van vliegveld Charles de Gaulle in Parijs naar Madras in India en vice versa gaan nu niet door.

Jet Airways gebruikt Schiphol als zijn Europese 'hub'. Sinds 2016 hebben de maatschappij en KLM een zogeheten 'codeshare'-overeenkomst, waardoor klanten op Schiphol of in India kunnen overstappen op vluchten van beide maatschappijen. Sinds november 2017 heeft Jet Airways een joint venture met Air France-KLM. Dat bedrijf zegt op de hoogte te zijn van de financiële situatie van Jet Airways.