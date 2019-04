RDW tevreden over apk-systeem: weinig mis bij autokeuringen

"Uit onderzoek van de ANWB bleek onlangs dat mensen over het algemeen tevreden zijn over de apk-keuring", zegt Peeters Weem. De meeste mensen doen zaken met een bedrijf dat ze vertrouwen, waar ze die auto bijvoorbeeld hebben gekocht. "Kijk, overal, ook bij de apk, gebeuren weleens dingen die niet kloppen. Maar mijn advies is: als je een apk-keuring hebt laten uitvoeren, zorg dat je het rapport erbij krijgt. En wat op het rapport staat, dat zien wij bij een steekproef."

Zowel de Consumentenbond als de RDW adviseert autobezitters bij twijfel bij een andere garage een second opinion te vragen.

"Maar over het algemeen kunnen we stellen dat we in Nederland een goed wagenpark hebben, zeker in vergelijking met het buitenland. En daar draagt onze apk zeker aan bij", zegt Peeters Weem van de RDW.