Enorme ravage door plofkraak in Doetinchem

Een plofkraak heeft gisteravond enorme schade aangericht in Doetinchem, in de Achterhoek. Rond 23.15 uur was in bijna heel Doetinchem een enorme knal te horen. Voor de plofkraak zijn volgens de politie zware explosieven gebruikt. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.

De dieven hadden het gemunt op een pinautomaat van de ABN Amro-bank. Het gebouwtje waarin de geldmachine stond, is vrijwel volledig verwoest en door de enorme klap kwamen brokstukken tientallen meters verder op straat terecht.