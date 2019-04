Nieuwe literatuurprijs voor non-fictie (50.000 euro)

Er komt dit jaar een nieuwe grote literatuurprijs voor non-fictie. De Bookspot Literatuurprijs (voorheen AKO Literatuurprijs en ECI Literatuurprijs) krijgt een aparte variant voor non-fictie. De winnaar krijgt 50.000 euro, net als de winnaar van de fictieprijs. Dat betekent dat de prijzenpot wordt verdubbeld.

De nieuwe prijs moet boeken bekronen die "uitblinken in het genre verhalende non-fictie en die op een intelligente en toegankelijke manier de kennis van lezers vergroten en verdiepen", stelt de organiserende stichting.

Volgens de stichting bestrijkt de prijs "het hele scala aan non-fictie", met politiek, geschiedenis, wetenschap, sport, reizen, biografie en kunst. Een dergelijke overkoepelende prijs bestond nog niet in het Nederlandse taalgebied. Wel zijn er deelprijzen, zoals voor sport- of geschiedenisboeken.

Tot nu toe werd bij de BookSpot-prijs geen onderscheid gemaakt tussen fictie en non-fictie, maar in de praktijk won bijna altijd een fictioneel werk. David van Reybroucks Congo was in 2010 de laatste non-fictietitel die met de prijs aan de haal ging. Vorig jaar won Tommy Wieringa met De heilige Rita.

Jury

Er komt één jury die beide prijzen gaat uitreiken. Waar de jury voorheen alleen bestond uit recensenten, wordt hij nu uitgebreid met boekverkopers en een historicus.

De omvang van de longlist met genomineerden wijzigt van 25 naar twee keer 15. Daaruit kiest de jury twee shortlists met vijf titels, waaruit de twee winnaars worden gekozen. In november wordt de eerste opgesplitste BookSpot Literatuurprijs uitgereikt.