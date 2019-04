Tientallen doden en gewonden bij bomaanslag in Pakistan

In de Pakistaanse stad Quetta zijn bij een bomaanslag zeker zestien doden en dertig gewonden gevallen. Veel gewonden verkeren in levensgevaar, zei een hulpverlener.

De bom was geplaatst op een groentemarkt in een sjiitische wijk. "Het lijkt erop dat de Hazara-gemeenschap het doelwit was", zei een politiechef. Hazara's vormen een etnische minderheid in Iran, Afghanistan en Pakistan. De meesten behoren tot de sjiitische stroming in de islam.

De aanslag is nog door niemand opgeÃĢist, maar soennitische extremisten waren vaker verantwoordelijk voor dit soort aanslagen. Ze beschouwen sjiieten als afvalligen die de dood verdienen.