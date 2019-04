Harbers wees ook na kinderpardon-akkoord nog zelf verblijfsvergunningen toe

Harbers zei eind januari in de Tweede Kamer dat hij van de bevoegdheid af wil. Volgens hem wekt de discretionaire bevoegdheid de indruk dat er buiten de rechter om altijd nog hoop is op een "soort van rechter in laatste instantie".

De VVD, de partij van Harbers, wil de discretionaire bevoegdheid al langer schrappen. In november stelde de VVD dit al voor, maar toen was daarvoor nog geen steun in de coalitie.

Dat veranderde eind januari toen de coalitiepartijen afspraken dat het kinderpardon werd afgeschaft. Dat was een concessie aan de VVD in ruil voor de afspraak dat kinderen die eerder waren afgewezen, alsnog in aanmerking kwamen voor het kinderpardon. Daar kwamen 1070 aanvragen voor binnen. Voortaan zou de bevoegdheid om over het hart te strijken bij schrijnende gevallen komen te liggen bij de directeur van de IND.

Vooralsnog bestaat de discretionaire bevoegdheid dus nog. Vermoedelijk wordt later vandaag meer bekend over wanneer de regeling definitief wordt afgeschaft.