Hoe warme piepers hebben geleid tot de vrijdagse persconferentie van de premier

Een andere aanpassing qua beeld is het gebruik van de zaal: tegenwoordig is dat in de lengte in plaats van in de breedte. De premier staat altijd aan de kopse kant. Als de minister-president vroeger een verslaggever antwoordde die een beetje aan de zijkant zat, dan kwam op tv zijn oor in beeld. En dat is niet wenselijk, vertelt Vullings. "Recht van voren is natuurlijk mooier. Tegenwoordig zie je dus alleen nog maar dat shot."

Thuiswedstrijd

Onder Balkenende werden niet slechts visuele aanpassingen gedaan. Na tientallen jaren perscentrum Nieuwspoort zocht hij in 2007 ook een andere locatie uit. De premier verplaatste de bijeenkomst naar zijn eigen ministerie van Algemene Zaken. Van een thuiswedstrijd voor het journaille, maakte hij het een thuiswedstrijd voor zichzelf.

"Over de reden verschillen de meningen", vertelt De Bruyne. "De ene lezing is in de trant van 'als ze mij willen spreken, dan moeten ze maar naar mij toekomen'. De andere lezing is praktischer van aard: de perszaal van het ministerie is dichter bij de locatie van de ministerraad. Dus om daar bijeen te komen was dan handiger."

Vullings, parlementair verslaggever bij EenVandaag, stelt het zo: "Die verandering werd toen aan ons verkocht als handiger, maar het ging om controle." Bij zijn aantreden draaide de huidige premier de maatregel overigens direct terug. "Rutte houdt van tradities, die wilde meteen weer terug naar Nieuwspoort. Dat vindt hij mooi."

Eenzijdig besluiten

Dat de minister-president op bezoek komt bij de pers heeft grotendeels een symbolische waarde, vindt Vullings. "Wij komen niet bij hem op audiëntie, maar hij onderwerpt zich aan een interview."

Toch is het niet alléén maar een mooie traditie. Omdat de Parlementaire Persvereniging de persconferentie organiseert, zijn de journalisten formeel de baas. En dus kunnen de voorlichters van Rutte (de RVD) niet eenzijdig dingen besluiten, bijvoorbeeld over de journalisten die mogen komen of de onderwerpen die worden besproken.

En hoe dat gaat, is vanmiddag te zien. De persconferentie met de minister-president is live te volgen op themakanaal NPO Politiek. Het exacte tijdstip is nu nog niet bekend, want dat hangt er vanaf hoe laat de ministerraad is afgelopen.